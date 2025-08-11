Ponte sullo Stretto: espropri, indennità, “trattative”. Cosa accadrà a Messina nei prossimi mesi

La macchina degli espropri è una delle prime a mettersi in moto quando l’iter di un’opera pubblica arriva al punto in cui è arrivato quello del Ponte sullo Stretto. Ed è anche uno dei temi più spinosi e delicati, che maggiormente impattano su un territorio e sulla cittadinanza, per ovvi motivi. Ma cosa accadrà, nello specifico, ora che è arrivato il più volte annunciato e fatidico sì del Cipess, il comitato interministeriale, al progetto definitivo e, dunque, è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera? Fatta la solita, ma doverosa premessa che toccherà, adesso, alla Corte dei Conti pronunciarsi, è verosimile immaginare che, a meno di colpi di scena, la prossima tappa possa arrivare a settembre, se non addirittura a ottobre.

Gli espropriandi, in particolare, riceveranno una comunicazione diretta, via raccomandata o Pec, per fornire ogni eventuale elemento utile a determinare l’indennità da liquidare. La “Stretto di Messina” ha più volte ribadito che «sarà privilegiata la procedura bonaria». Meglio un accordo che un contenzioso, in sostanza. Ma sarà ovviamente diritto dell’espropriando richiedere la determinazione dell’indennità in via amministrativa, tramite una terna di tecnici (uno nominato dallo stesso espropriando, uno dalla “Stretto” e uno dal presidente del Tribunale civile) oppure in via giudiziale, tramite la Corte di appello.

