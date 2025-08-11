Messina, a Capo Peloro spuntano anche le feluche "No Ponte"

Sul Ponte si combatte la “guerra delle Feluche”. Qualche giorno fa, in occasione della visita del ministro Matteo Salvini a Messina, proprio nella data di approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess, su una delle tradizionali imbarcazioni utilizzate nella caccia al pescespada, fu issato il vessillo della Lega. Apriti cielo! Il dibattito si è arroventato e così, dopo il corteo dei “No Ponte” di sabato scorso, ecco che ieri sera è arrivata la risposta delle “Feluche” schierate sul fronte contrario.

La bandiera del “No” sventolava su quattro barche, tra gli applausi e i cori di un centinaio di persone accorse sulla riva di Capo Peloro, come in una sorta di ideale “bis” della marcia del 9 agosto. Lo slogan più ricorrente: «Lo Stretto non si tocca». E proprio ieri il vicepremier Salvini è tornato sull’argomento, durante l’incontro svoltosi al “Caffè della Versiliana”, in Toscana. Ospite di Alessandro Sallusti, il ministro ha parlato subito dello Stretto: «Quando vedi la manifestazione contro il Ponte con le bandiere della Palestina vuol dire poche idee e confuse. Chi può dire no a 13 miliardi e mezzo di euro impegnati sul territorio e 120mila posti di lavoro? Ci abbiamo lavorato 2 anni e mezzo nel silenzio ed essere come Italia nella prima pagina dei principali quotidiani internazionali, vale più di tutte le manifestazioni che stanno facendo in questi giorni. In passato ero scettico? Sì, 15 o 10 anni fa non c’erano i 30 miliardi di oggi, era una grande opera pubblica in mezzo al mare senza niente di qua e niente di là. Oggi non farlo è un assurdo economico, se stiamo spendendo miliardi per arrivare a Reggio Calabria e in Sicilia. Il reddito di cittadinanza è costato 3 volte il Ponte, e ha lasciato zero traccia. Il Ponte rimane nei secoli».