Patti, dopo 7 mesi riaperta al transito la Provinciale 119 che collega diverse borgate alla città

È tornata di nuovo transitabile la Provinciale 119 che attraversa la popolosa frazione di Moreri.

Il provvedimento, tanto atteso, riporta così finalmente un po’ d’ordine e di sicurezza in una zona altamente transitata anche dai mezzi pesanti.

A disporre la riapertura dell’importante arteria stradale di collegamento tra il centro cittadino e le numerose borgate situate a est del territorio comunale di Patti è stata la Città metropolitana di Messina, che ha annunciato l'ultimazione degli interventi al km 6+300 (all’altezza dell’ex rifornimento “Malafarina”) e il ripristino della circolazione in piena sicurezza su un’arteria considerata di fondamentale importanza per la mobilità quotidiana dei residenti. Disposto anche il limite massimo di velocità a 30 km orari.

La chiusura della strada provinciale “119” si era resa necessaria a causa del cedimento della sede stradale per le intense precipitazioni che si erano abbattute sulla zona nello scorso mese di gennaio.

