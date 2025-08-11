Milazzo, cresce il fronte della protesta per il trasferimento del reparto di Medicina a Barcellona

Si allarga il fronte della protesta contro lo spostamento del reparto di Medicina dall’ospedale “Fogliani” al “Cutroni Zodda” di Barcellona.

Dopo la presa di posizione di Cittadinanzattiva-Tribunale del malato, che hanno dato delle soluzioni per evitare il trasferimento, ad intervenire sono stati i consiglieri comunali di minoranza Lorenzo Italiano, Alessio Andaloro, Giuseppe Crisafulli e Damiano Maisano con una lettera aperta al manager dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, per invitarlo a rivedere la decisione di trasferire il reparto di Medicina da Milazzo a Barcellona.

I rappresentanti dell’opposizione a palazzo dell’Aquila, lamentando «il totale disinteresse della politica locale e regionale sulla sanità milazzese», considerano «penalizzante per la comunità milazzese lo spostamento, seppur temporaneo, della Medicina».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale