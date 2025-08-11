Milazzo, cresce il fronte della protesta per il trasferimento del reparto di Medicina a Barcellona

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Ospedale Fogliani

Si allarga il fronte della protesta contro lo spostamento del reparto di Medicina dall’ospedale “Fogliani” al “Cutroni Zodda” di Barcellona.
Dopo la presa di posizione di Cittadinanzattiva-Tribunale del malato, che hanno dato delle soluzioni per evitare il trasferimento, ad intervenire sono stati i consiglieri comunali di minoranza Lorenzo Italiano, Alessio Andaloro, Giuseppe Crisafulli e Damiano Maisano con una lettera aperta al manager dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, per invitarlo a rivedere la decisione di trasferire il reparto di Medicina da Milazzo a Barcellona.
I rappresentanti dell’opposizione a palazzo dell’Aquila, lamentando «il totale disinteresse della politica locale e regionale sulla sanità milazzese», considerano «penalizzante per la comunità milazzese lo spostamento, seppur temporaneo, della Medicina».
