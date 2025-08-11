Messina, violenza sessuale a Piazza Cairoli: la 15enne sarà sentita dagli investigatori in presenza di uno psicologo

Quando era al Policlinico per farsi medicare, terrorizzata, in piena notte, dopo aver pianto parecchio, era stata fino a quel momento una tranquilla serata tra amiche, ha trovato la forza di raccontare tutto al medico che l’assisteva. E il medico ha allertato i familiari. Poi s’è messo in moto l’apparato giudiziario-investigativo del “Codice rosso”. Oggi si capirà qualcosa in più. Lei, una ragazzina di quindici anni, ha denunciato in lacrime di aver subito violenza sessuale da uno sconosciuto, in una strada che si trova a pochi metri da piazza Cairoli. La 15enne adesso dovrà essere sentita alla presenza di uno psicologo, e questo accadrà probabilmente oggi, compatibilmente con le condizioni di salute e psichiche della ragazza, che ovviamente è ancora molto scossa.

L’episodio sul quale sta indagando la Squadra Mobile, coordinata dal suo dirigente, il vice questore Vittorio La Torre, sarebbe accaduto la notte scorsa. La vittima stava trascorrendo un sabato sera come tanti altri, con alcuni amici. Poi il gruppo si è trasferito a piazza Cairoli, dove sarebbe accaduto tutto, protagonista uno sconosciuto. Lì, in quella strada secondaria e buia, la ragazza ha detto di aver subito l’aggressione sessuale.

Ma è una vicenda ancora tutta da ricostruire e sulla quale gli investigatori della Mobile stanno cercando di mettere assieme i singoli tasselli. La polizia ha avvisato del fatto il procuratore dei minori, il magistrato Andrea Pagano, e anche la Procura ordinaria, visto che l’aggressore potrebbe essere un maggiorenne.

