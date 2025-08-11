Messina, prime file sul viale della Libertà. Ma il clou è nella prossima settimana

Il picco è atteso dalla prossima settimana, dopo il Ferragosto, ma quello che è il periodo clou dell'estate in città si è aperto con un primo antipasto del traffico dei vacanzieri. Una mattina che ha fatto registrare contemporaneamente esodo e controesodo, tra traffico in arrivo verso la Sicilia e vacanzieri che invece lasciano l'isola. Vacanze che per qualcuno iniziano e che per altri invece finiscono, dunque arrivi e partenze che in riva allo Stretto si traducono in traffico agli imbarchi.

Da metà mattinata Polizia Municipale impegnata a gestire la viabilità nei pressi della rada San Francesco, dove si è intensificato il traffico sia in direzione imbarchi, che per chi invece sbarcava in città. Caronte & Tourist ha attivato la fase di emergenza e sta operando con 6 navi in linea tra le due sponde, ma la situazione è sotto controllo e non si sono registrati problemi particolari. Il comandante della Municipale, Giovanni Giardina, ha disposto una pattuglia fissa all'incrocio tra viale della Libertà e viale Giostra, altre sono operative a seconda delle esigenze che via via si manifestano. Nelle vie del centro che conducono agli imbarchi, sia pubblici che privati, già collocata tutta la segnaletica per indirizzare il traffico, nei giorni scorsi in Prefettura è stato varato il Piano per la viabilità che definisce tutte le misure da adottare, soprattutto in vista di quello che sarà il controesodo atteso dopo ferragosto.