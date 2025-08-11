Messina, l’Asp aderisce a “Vacanze con i Fiocchi” per un’estate più sicura sulle strade

Il programma delle iniziative, in linea con il Piano Regionale di Prevenzione, prevede due giornate clou il 13 e il 30 agosto. In queste date verranno distribuiti materiali informativi e kit etilotest a bordo delle navi Caronte & Tourist nello Stretto di Messina, grazie al supporto dell’associazione Misericordia e di altre realtà locali. Presidi saranno attivi anche nelle aree di servizio autostradali di Tremestieri e Divieto , in collaborazione con la Polizia Stradale, mentre camper informativi raggiungeranno località balneari come Ganzirri e Torre Faro. Previsti inoltre punti informativi nei lidi della zona nord di Messina e messaggi educativi nei caselli autostradali a cura del Consorzio Autostrade Siciliane.

L’unità operativa di educazione e promozione alla salute dell’Asp di Messina ha aderito alla 26ª edizione della campagna nazionale “Vacanze con i Fiocchi”, promossa dal Centro Antartide, per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della sicurezza stradale, soprattutto nei periodi di maggiore traffico estivo.

La campagna coinvolgerà anche diversi comuni dei Nebrodi e della costa tirrenica, con eventi realizzati insieme a sindaci, Pro Loco e associazioni del territorio. Da settembre, il progetto proseguirà con attività educative nelle scuole e azioni di prevenzione nelle serate pubbliche e nei locali notturni.

“Prevenzione e consapevolezza possono fare la differenza – ha dichiarato Chiara Schirò, referente dell’Unità – La sicurezza stradale è un aspetto essenziale della salute pubblica: guidare con prudenza è un gesto d’amore verso sé stessi e gli altri”.

Il direttore generale Giuseppe Cuccì, insieme alla Direzione Strategica dell’Asp, ha sottolineato che l’obiettivo è “promuovere educazione e responsabilizzazione, per un’estate di serenità e prevenzione. Solo insieme possiamo ridurre i rischi e costruire una rete di sicurezza per il nostro territorio”.

Partner dell’iniziativa, oltre a Caronte & Tourist e Polizia Stradale, anche la Polizia Municipale, il Cas, associazioni di volontariato come Misericordia e Nova Militia Christi, Protezione Civile, AIFVS e altre realtà locali. Il focus sarà sui pericoli legati a distrazione, velocità, uso di alcol e sostanze e stanchezza, per promuovere una guida responsabile e salvare vite.