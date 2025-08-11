Messina, diversi soccorsi nello Stretto: la Guardia Costiera in prima linea nei giorni clou dell’estate

A ridosso di Ferragosto, quando lo Stretto si riempie di bagnanti e diportisti, la Guardia Costiera di Messina ha intensificato la propria attività di vigilanza e soccorso, intervenendo in tre distinti episodi in appena 72 ore per garantire la sicurezza in mare.

Il 6 agosto, un’operazione rapida ha permesso di trarre in salvo due persone alla deriva su un pattino in zona Torre Faro. Un bagnante, in difficoltà nel rientrare a riva, era stato raggiunto da un assistente bagnanti, ma la rottura dello scalmo di un remo li aveva lasciati in balia della corrente, allontanandoli verso il centro dello Stretto. Il battello veloce A/82 della Capitaneria è riuscito a individuarli a circa un miglio e mezzo dalla costa, riportandoli in sicurezza.

Il giorno successivo, 7 agosto, il tempestivo intervento della motovedetta CP 852 ha evitato che un’unità da diporto con due persone a bordo, rimasta senza propulsione nelle acque a nord di Tremestieri, andasse a sbattere contro una scogliera.