Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / La violenza sessuale a Piazza Cairoli, il sindaco Basile: "Piena fiducia nelle forze dell'ordine, Messina deve restare una città sicura"

La violenza sessuale a Piazza Cairoli, il sindaco Basile: "Piena fiducia nelle forze dell'ordine, Messina deve restare una città sicura"

di

Crisi acqua a Messina, il sindaco Basile: “Problema temporaneo, l’estate non sarà così”

Il sindaco Federico Basile interviene sul gravissimo episodio avvenuto a Messina dove una ragazzina di quindici anni ha denunciato di aver subito violenza sessuale da uno sconosciuto, in una strada che si trova a pochi metri da piazza Cairoli. "Un episodio gravissimo quello denunciato a Messina - scrive Basile - Come sindaco, ma prima ancora come padre, esprimo la mia totale condanna e la piena vicinanza alla giovane vittima e alla sua famiglia. Confido pienamente nel lavoro delle Forze dell’Ordine che stanno già operando per fare piena luce e assicurare alla giustizia i responsabili. L’Amministrazione comunale seguirà la vicenda con massima attenzione, pronta a garantire ogni forma di supporto necessario. Messina deve essere e restare una comunità sicura".

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province