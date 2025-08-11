Ferragosto a Messina: le celebrazioni entrano nel vivo con il giubileo dei tiratori e la benedizione degli abiti di Gesù, Maria e dell'angelo FOTO

Con il giubileo dei tiratori e la benedizione degli abiti di Gesù, Maria e dell'angelo entrano nel vivo le celebrazioni del Ferragosto messinese che culmineranno il 15 agosto, solennità della Beata Vergine Maria con la processione della Vara.
Nel pomeriggio anche il trasferimento dei ceri devozionali realizzati dall'artista Franco Forami presidente del gruppo storico Vara e Giganti dalla chiesa Nuovo Oratorio della Pace di via 24 maggio all'atrio di Palazzo Zanca dove resteranno fino al 14 pomeriggio quando saranno portati in processione dai portatori dell'associazione culturale Ceri Messinesi ai piedi della Vara a piazza Castronovo per la tradizionale messa della vigilia.
Tra i tiratori e i portatori dei ceri quest'anno anche un gruppo di giovanissimi provenienti dalla parrocchia di Gazzi
