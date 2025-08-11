Agosto messinese, alle 18 in Cattedrale il Giubileo dei Tiratori della Vara

Con gli appuntamenti legati alla Vara e ai Giganti, prosegue il programma dell’Agosto Messinese 2025, coordinato dall'Assessorato alle Politiche Culturali e al Turismo, d'intesa con il sindaco Federico Basile, patrocinato dal Ministero della Cultura e sostenuto dal contributo dell’Assessorato regionale del Turismo, guidato dall’on. Elvira Amata e in raccordo con il Ministero del Turismo, prevede anche oggi e domani un calendario ricco di appuntamenti.

Dalle ore 10 alle 12 di oggi, lunedì 11 agosto, visite guidate al Museo Vara e Giganti, a cura dei volontari del SCU della Biblioteca comunale. Alle 17, dalla Chiesa Oratorio della Pace l'uscita dei tre ceri votivi e trasferimento in corteo a Palazzo Zanca, a cura dell'Associazione culturale "Ceri messinesi". Alle 18, in Cattedrale, Giubileo dei Tiratori della Vara e benedizione dei nuovi abiti dell'Assunta, di Gesù e degli Angeli, realizzati da Rosa Randazzo, Santina Italiano e dalle sarte della "Zancle solidale – Banca del Tempo" APS. Sempre oggi, alle 21.30, nella Scalinata di Palazzo Zanca, "Uno, Nessuno, Centomila", con Enrico Lo Verso, regia e adattamento di Alessandra Pizzi, a cura dell'Associazione Ergo Sum. Lo spettacolo porta in scena il celebre monologo tratto dal romanzo di Pirandello, definito dall'autore stesso come il suo "più amaro, profondamente umoristico, di scomposizione della vita".