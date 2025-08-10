S. Agata di Militello, mobilità “green” e fotovoltaico: sì al progetto, ora c’è la fase esecutiva

Tra gli interventi più ambiziosi del progetto “Green Communities” dell’Area Interna Nebrodi, già finanziato nel 2022 con 4,3 milioni di euro complessivi del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”, c’è quello destinato ad integrazione ed ampliamento dei servizi di mobilità, installazione di colonnine di ricarica, totem informativi, antenne wi-fi esterne, videosorveglianza e pensiline d’attesa con fotovoltaico, destinatario di risorse per 2,7 milioni di euro. A conclusione dell’iter coordinato dal responsabile unico del procedimento, ingegnere Giuseppe Contiguglia, il progetto redatto dal tecnico incaricato ingegnere Filippo Travaglia è stato approvato in linea amministrativa dalla Giunta municipale di Sant’Agata Militello, nella qualità di centro capofila, e può dunque passare alla fase esecutiva.

