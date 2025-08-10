Ponte sullo Stretto, il giallo della stima sui pedaggi: da 40 a 7 euro in meno di un anno

Quanto costerà, alla fine, attraversare il Ponte sullo Stretto? Una domanda tutt’altro che banale, considerata anche la necessità di far tornare i conti nella sempre complessa bilancia di costi e ricavi, che però sembra destinata a diventare un caso, se non un vero e proprio giallo.

Nel giorno dell’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess, la “Stretto di Messina” aveva spiegato che «per quanto riguarda i pedaggi il sistema di finanziamento dell’opera ha consentito di sviluppare un’ipotesi di piano tariffario sensibilmente inferiore agli attuali costi di attraversamento dello Stretto di Messina, pur garantendo nel periodo di esercizio dell’opera l’integrale copertura dei costi operativi e degli investimenti in manutenzione straordinaria».

