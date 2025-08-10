Polizia locale a Taormina, De Luca sfiducia anche il comandante Cacopardo

Ci risiamo. La “battaglia” tra il sindaco Cateno De Luca e i comandanti della Polizia locale è, puntualmente, ricominciata. Dopo Messina (era il 2018 quando Cateno De Luca, al tempo primo cittadino del capoluogo si scontrò con l’allora comandante della Polizia locale) e Taormina (è a tutti nota la vicenda che ha coinvolto Danilo Lo Presti, voluto dallo stesso De Luca a capo della Polizia locale della Perla dello Ionio), questa volta a innescare la sfuriata è stata la segnalazione di un cittadino su un palo della segnaletica non ripristinato da un anno, nonostante le reiterate richieste.

Così in piazza, in occasione dell’incontro con la cittadinanza per esporre la relazione annuale, il sindaco Cateno De Luca ha “sfiduciato” il comandante della Polizia locale, Giuseppe Cacopardo, confermando la volontà di sostituirlo a partire dal prossimo anno.

