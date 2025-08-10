Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Polizia locale a Taormina, De Luca sfiducia anche il comandante Cacopardo

Polizia locale a Taormina, De Luca sfiducia anche il comandante Cacopardo

Torna, per la seconda volta nella Perla dello Ionio, la “battaglia” tra il primo cittadino e il vertice del Corpo. Analogo copione anni fa con Danilo Lo Presti. E nel 2018 era già successo a Messina

Ci risiamo. La “battaglia” tra il sindaco Cateno De Luca e i comandanti della Polizia locale è, puntualmente, ricominciata. Dopo Messina (era il 2018 quando Cateno De Luca, al tempo primo cittadino del capoluogo si scontrò con l’allora comandante della Polizia locale) e Taormina (è a tutti nota la vicenda che ha coinvolto Danilo Lo Presti, voluto dallo stesso De Luca a capo della Polizia locale della Perla dello Ionio), questa volta a innescare la sfuriata è stata la segnalazione di un cittadino su un palo della segnaletica non ripristinato da un anno, nonostante le reiterate richieste.
Così in piazza, in occasione dell’incontro con la cittadinanza per esporre la relazione annuale, il sindaco Cateno De Luca ha “sfiduciato” il comandante della Polizia locale, Giuseppe Cacopardo, confermando la volontà di sostituirlo a partire dal prossimo anno.
