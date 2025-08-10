Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Nizza di Sicilia, l’acqua è adesso priva di arsenico. Il “depuratore” da ieri è una realtà

Nizza di Sicilia, l’acqua è adesso priva di arsenico. Il “depuratore” da ieri è una realtà

Grazie all’emendamento presentato dal parlamentare regionale Antonio De Luca (M5S) i residenti tirano un sospiro di sollievo. Il sindaco revoca il divieto per usi potabili

Nel corso di una breve cerimonia è stato inaugurato ieri mattina in contrada Ciappola, a Nizza di Sicilia, il dearsenificatore la cui posa in essere si è resa necessaria per ridurre in maniera sostanziosa i livelli di arsenico riscontrati nelle acque comunali a seguito di analisi effettuate lo scorso mese di ottobre. Circostanza, questa, che costrinse il primo cittadino Natale Briguglio ad emanare un’ordinanza sindacale per vietarne l’uso per scopi potabili.
Presenti alla cerimonia, tra gli altri, l’on. Antonio De Luca, parlamentare regionale del Movimento Cinque Stelle, grazie al cui emendamento l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento regionale di 400.000 euro; il capogruppo di maggioranza Domenico Santisi e il sindaco del centro ionico.
