Home / Cronaca / Messina, il primo ’assaggio’ di isola pedonale piace quasi a tutti: “Ora più rapidità”

Messina, il primo ’assaggio’ di isola pedonale piace quasi a tutti: “Ora più rapidità”

Ieri mattina in tanti hanno voluto passeggiare nel tratto tra piazza Cairoli e via Maddalena. Anche qualche commerciante torna sui suoi passi, ma per il proseguo si chiedono temi più celeri

Quanta gente, ieri mattina, sul viale San Martino. E molti hanno fatto quattro passi in centro proprio per scoprire come fosse il primo scorcio di isola pedonale. I giudizi sono per lo più favorevoli. Difficile trovare qualcuno che pensi che sia stato fatto un brutto lavoro o, di più, che si stesse meglio quando si stava peggio. Anche fra i commercianti qualcuno ha cambiato idea. Tutti, però, sperano che i tempi di realizzazione possano essere rapidi, per evitare che il cantiere crei troppi disagi in una zona che non è più “florida” come un tempo.
«Mi piace più adesso che prima, mi sembra molto gradevole» dice una signora che fa shopping pre ferragostano. Ci sono anche diverse famiglie al gran completo, «si può passeggiare senza affanni, si possono far correre i bambini e anche i cani si divertono». Due vecchi amici parlano tra loro ad un angolo del tratto fra piazza Cairoli e via Maddalena: «Un salto di qualità. L'isola pedonale fa progredire la città perché dà servizi e respiro. Tutto sembra più ampio». E gli fa eco l’amico: «Bisogna continuare così».
