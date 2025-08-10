Messina e un ricordo lungo 27 anni, il magistrato Vito Di Giorgio: “Una città che mi ha dato molto, spero d’averla resa migliore”

Vito Di Giorgio, ancora per qualche settimana lei sarà procuratore aggiunto di Messina, poi assumerà le stesse funzioni a Palermo. Sono passati 27 anni da quando è arrivato, una vita. Era il 1998 quando s’insediò da giovane pm, la città era ancora squassata dall'omicidio del prof. Bottari. Ormai è messinese d'adozione, e ha lavorato sempre sullo stesso fronte: la lotta alla mafia e alla criminalità. Che sensazioni ha prima di andare via?

«Ricordo benissimo... arrivai insieme ad altri giovani pm, non era un periodo facile, di lì a breve sarebbe scoppiato il “caso Messina” che minò anche la credibilità delle istituzioni giudiziarie messinesi. Ma con grande impegno e coesione tra noi colleghi, sotto la saggia guida dell’allora procuratore Luigi Croce, riuscimmo a superare quel momento complicato, che poi segnò l’inizio, a mio modesto avviso, di un periodo di significativi risultati sotto il profilo del lavoro giudiziario. Quando il 10 novembre del ’98 ho superato la porta d’ingresso del Tribunale, mai avrei pensato di restare così tanto tempo a Messina e, soprattutto, di compiere il percorso professionale che ho fatto all’interno dello stesso ufficio: sostituto, poi alla Direzione Distrettuale Antimafia e infine procuratore aggiunto. Aver lavorato 27 anni qui significa aver passato quasi metà della mia esistenza in questa città, quindi può comprendere bene quali sono le mie sensazioni nel lasciare questo ufficio e questa città. Certamente c’è molta emozione... tristezza... e anche un po’ di timore... considerato che le mie uniche esperienze lavorative sono maturate solo in questo distretto. Ma c’è anche la consapevolezza di aver dato tutto me stesso nel lavoro quotidiano sulla città e sulla provincia».

Ma cosa è cambiato in tutto questo tempo? Per esempio come si è evoluto il suo mestiere di pm, l’approccio alle indagini...

«Sono cambiate tante cose. Il lavoro del pm si è evoluto notevolmente sia per effetto di mutamenti normativi sia per l’influenza di fenomeni sociali, tecnologici e anche internazionali. Ci sono poi le riforme, che hanno inciso significativamente sul nostro lavoro quotidiano: mi riferisco alla “riforma Cartabia”, che ha introdotto modifiche importanti, tra le altre, al processo penale, alla durata delle indagini, e alla digitalizzazione del processo. C’è poi un ulteriore aspetto che mi preme sottolineare, ed è la maggiore attenzione ai diritti delle vittime di reati. È cresciuto notevolmente il livello di coinvolgimento di questi soggetti nelle indagini e nel processo penale tra ascolto, protezione e informazioni. In questo, il pm ha un ruolo chiave nel bilanciare le garanzie dell’indagato con i diritti della parte offesa. A tutto ciò va aggiunto un aumento della pressione mediatica e sociale sul lavoro del pm, che è sotto la lente dell’opinione pubblica, con un equilibrio difficile tra dovere di riservatezza e il diritto all’informazioni. Casi mediatici purtroppo sempre più frequenti, penso a femminicidi, violenze sessuali, importanti vicende di corruzione, richiedono competenze comunicative e cautela per evitare processi paralleli sui media».

Ha visto passare tra le sue carte praticamente migliaia di indagati, imputati, ma anche assolti, come sopporta il “peso” di tutto questo giornalmente?

«Lei mi fa una domanda molto impegnativa... che tocca la coscienza e il senso di giustizia di chi esercita una funzione così delicata come quella del magistrato. Affrontare il fatto che una persona imputata, e magari anche detenuta, venga poi assolta può rappresentare un peso psicologico e morale notevole. Il pm ha il compito di accertare la verità processuale: se c’è una ragionevole previsione di condanna si va a processo. Anche se un’accusa porta a un’assoluzione, ciò non significa che il magistrato abbia “sbagliato”, anzi è prova del fatto che il sistema ha funzionato e ha tutelato i diritti dell’imputato. Nel mio lavoro quotidiano ho sempre cercato di seguire il principio del “favor rei”, così come ho cercato di trovare un equilibrio tra empatia e distacco. Un magistrato non deve essere insensibile, ma nemmeno farsi travolgere emotivamente da ogni vicenda. È difficile, ma è questo equilibrio che permette di andare avanti senza perdere l’umanità, un magistrato cosciente sa di essere fallibile, nessuno è infallibile in un processo umano, ma ciò che conta è l’onestà intellettuale, il rispetto delle regole e delle persone: se l’accusa è stata sostenuta con correttezza, anche un’assoluzione è parte del cammino della giustizia».

Secondo lei in che fase siamo nella lotta alla mafia dalle nostre parti? Ma soprattutto oggi la mafia di Messina e della provincia è sconfitta, si sta riorganizzando, sta “dormendo”?

«Molto è stato fatto in quei territori in termini di intervento giudiziario da parte dello Stato. Penso alle numerose operazioni di polizia, ai processi e alle condanne soprattutto dei soggetti di vertice delle due organizzazioni mafiose, molti dei quali attualmente al “41 bis”. Penso anche alle numerose misure di prevenzione patrimoniali eseguite in questi anni, che hanno notevolmente indebolito le organizzazioni mafiose. Questo perché ci si è resi conto che aggredendo i patrimoni illeciti dei mafiosi si creava un danno all’associazione molto superiore a quello cagionato dai vari arresti, valutazione che è stata confermata da vari collaboratori di giustizia. Ma non possiamo certo dire di aver scritto la parola fine nella lotta al crimine organizzato nel nostro territorio. La mafia non è solo un’organizzazione criminale, è una mentalità, un sistema di potere, un modo di stare al mondo. Finché esisteranno disuguaglianze, corruzione, connivenze politiche, assenza dello Stato, la mafia avrà sempre terreno fertile. Anche quella che opera sul territorio messinese si trasforma, non scompare: da lupara e pizzo a imprese, appalti e finanza; da violenza esplicita a collusione silenziosa. Tutto ciò la rende difficile da estirpare, ogni qualvolta lo Stato colpisce, la mafia cambia pelle, si infiltra altrove. Quindi mai abbassare la guardia. Voglio però concludere con una speranza per l’immediato futuro: tempo fa, parlando con un appartenente alle forze dell’ordine che collabora con me da diversi anni, gli chiedevo com’era la vita adesso a Barcellona, mi ha risposto che si respirava un’aria nuova, che a differenza del passato la vita sociale aveva avuto un forte incremento. Soprattutto, erano partite nuove attività commerciali, anche da parte di giovani imprenditori, con un netto calo delle intimidazioni a scopo d’estorsione. Ebbene, queste parole sono un segno tangibile del lavoro fatto in questi anni. Il messaggio che deve arrivare soprattutto alle nuove generazioni è che la mafia, l’essere mafioso, non paga, mai. Tutti i collaboratori di giustizia che ho gestito in questi anni, ai quali ho chiesto i motivi del loro pentimento, mi hanno risposto nello stesso modo: “non ne valeva la pena”. Solo quando si capirà - ma questo per fortuna già avviene - che la lotta alla mafia è un fatto culturale, e che tutti dobbiamo apportare il nostro contributo, piccolo o grande che sia, a questa lotta, avremo la possibilità o la speranza di vivere in un posto migliore».

E che pensa delle polemiche su mafia e antimafia?

«Una lotta alla mafia efficace ha necessità di un’antimafia credibile, autentica e non di facciata. La vera antimafia non comincia nei Tribunali, ma nelle scuole, nelle famiglie, nella coscienza civile. Essere antimafiosi significa scegliere ogni giorno di stare dalla parte della legalità anche quando è scomoda o impopolare».

Non posso non chiederle dell'omicidio di Beppe Alfano, che rimane probabilmente uno dei suoi “tarli”...

«Sì, me ne occupo da diversi anni. Quello che penso l’ho scritto nelle richieste di archiviazioni presentate al gip di Messina. Per mia abitudine non parlo delle vicende di cui mi sono occupato, soprattutto se ancora “sub iudice”; per quella parte di indagini sull’omicidio di Beppe Alfano che ho trattato c’è stato un decreto di archiviazione, provvedimento non definitivo. L’unica cosa che posso dirle è che in quelle indagini ho messo tutto il mio impegno, scrivendo anche cose non scontate».

Messina che le ha dato, o le ha tolto, in questi anni? Che città è secondo lei? Come è cambiata da quel 1998?

«Mi ha sicuramente dato molto, spero d’averla resa migliore. Qui ho imparato, spero, a fare il magistrato anche grazie ai colleghi con i quali in questi 27 anni ho lavorato; qui si è svolta fino ad oggi tutta la mia carriera. Per questo e per altri mille motivi è, e resterà, sempre nel mio cuore. È una città dalla potenzialità straordinarie, tra cui la balneabilità delle sue coste, ma che, forse, non ha ancora piena consapevolezza di questo tesoro. Mi mancheranno tante cose, soprattutto le abitudini quotidiane assunte in questi anni, così come le tante persone che ho conosciuto».

Quando si cambia strada ci si volta sempre indietro, ci sono rimpianti per qualche risultato non raggiunto nel suo mestiere di pm?

«Non ho rimpianti lasciando questa città, penso di aver fatto quello che era nelle mie possibilità. Ho lavorato cercando di mantenere sempre il giusto equilibrio, rispettando tutte le persone che ho incrociato in questi anni, indagati, persone offese e avvocati. Prima di chiudere mi piace ringraziare tutti i colleghi del distretto di Messina con cui ho lavorato in questi anni, ricordando anche quelli che ci hanno prematuramente lasciato, il personale amministrativo della Procura, il cui supporto è stato sempre prezioso, nonché la classe forense di Messina e della provincia, con cui c’è stato sempre un confronto aperto, a volte duro, ma leale».