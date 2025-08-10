Messina, buone pratiche e progetti “bandiera”: il Piano strategico targato Basile

Il percorso è iniziato due anni e mezzo fa, con le indagini preliminari, ed è arrivato ad un punto determinante poco meno di un mese fa, ad inizio luglio, con l’approvazione in Giunta da parte del sindaco Federico Basile ed i suoi assessori. Ora il Piano strategico urbano e metropolitano dell’Area integrata dello Stretto (l’acronimo è Psum) sta completando il “giro” delle sei Municipalità per i pareri non vincolanti – e già ne sono arrivati due contrari, da seconda e terza Municipalità –, per poi approdare in consiglio comunale.

In questi anni di mandato De Luca-Basile sono stati diversi gli strumenti di pianificazione, urbanistica e non, approdati in Aula e, alla fine, sempre avallati dal consiglio comunale, incluso il discusso piano della mobilità sostenibile – quello che, tra l’altro, ha previsto piste ciclabili e isole pedonali –, ma il Psum è qualcosa in più. Un documento che allarga la visione, partendo da sei progetti bandiera per, poi, indirizzare le azioni future dell’Amministrazione comunale lungo linee strategiche precise in diversi macro-ambiti: infrastrutture, mobilità, pianificazione e rigenerazione urbana e urbanistica, ambiente, transizione ecologica, sviluppo economico, lavoro, semplificazione della macchina amministrativa e digitalizzazione.

