Messina, 15enne violentata in piazza Cairoli nella notte. Indaga la polizia, attivato il codice rosso

Avrebbe subito violenza sessuale da uno sconosciuto in una strada a pochi metri da piazza Cairoli a Messina. L'episodio sul quale sta indagando la Squadra Mobile, sarebbe accaduto la notte scorsa. Vittima una 15enne messinese che stava trascorrendo il sabato sera con alcuni amici quando avrebbe subito l'aggressione.

Una vicenda tutta da ricostruire e sulla quale gli investigatori stanno cercando di mettere assieme i singoli tasselli. E' notte fonda quando al numero unico di emergenza arriva la richiesta d'intervento da parte di un familiare della ragazza. Quando le Volanti giungono a piazza Cairoli la 15enne è visibilmente turbata, Con un'ambulanza del 118 viene trasportata al pronto soccorso del Policlinico. Ad un medico avrebbe confidato di essere stata violentata. E' il medico a raccontarlo agli agenti. Scattano le indagini che vengono affidate alla Mobile. La 15enne dovrà essere sentita alla presenza di uno psicologo, ma intanto è stato attivato il codice rosso previsto per questo genere di reati ed avvertito il magistrato di turno.