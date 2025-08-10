Indagini sul femminicidio di Sara Campanella: la decisione finale e i propositi suicidi di Argentino. I falsi selfie e il coltello acquistato su Amazon

Alle 3 di notte del 4 marzo 2025 - annotano i carabinieri - Argentino in una delle decine di note che scriveva o dettava a voce su cellulare e tablet sin dal 2024, «esprime il fatto che l’unica soluzione che riesce a trovare è uccidere Sara e successivamente suicidarsi, non omettendo di evidenziare che per lui il sentimento di vendetta e pari alla voglia di fidanzarsi con la ragazza; tali frasi denotano in maniera chiara come l’omicida sia giunto ad un punto di non ritorno nei suoi propositi omicidi: “Non esiste una reale soluzione... solo ucciderla e suicidarmi”. “Non ho più interesse in niente. Mi è fallita la vita nonostante abbia provato e riprovato e riprovato. Il motivo? Si può dire che non c’è... perché 2 persone che non hanno mai provato a vedere come vanno insieme non possono avere un motivo per porre fine a tutto!! La mia vendetta farà giustizia. La ... non può essere impunita per l’atrocità che mi ha fatto... ho vissuto un inferno per 1 anno e mezzo senza motivo. Per me questa vendetta è quasi allo stesso livello di fidanzarmi e vivere per sempre felice con lei”.