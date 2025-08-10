Avvelenati sei cuccioli nei Nebrodi: due morti, uno lotta per la vita

Avrebbero ingerito veleno per topi, sei cuccioli meticci tre maschi e tre femmine, gravemente intossicati qualche giorno fa. Due sono morti, tre si trovano fuori pericolo e sono stati affidati alle cure dell'Enpa di Messina e l'ultima è ancora ricoverata e sta lottando per vivere. Nei giorni scorsi sono stati avvelenati. Qualcuno gli avrebbe somministrato dosi di topocida, un veleno in polvere solitamente a bustine, usato per uccidere i topi. Un gesto crudele, l'ennesimo in poco tempo che si è consumato nell'hinterland dei Nebrodi, precisamente nelle campagne di Santo Stefano di Camastra e di cui si sta occupando l'Ente nazionale protezione animali di Messina. La cucciolata, da almeno due mesi, dimorava in un terreno privato con la madre che stava ancora allattando i sei figli.

