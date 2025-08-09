Taormina, la nuova funivia tra il mare e Porta Catania: ci vogliono 50 milioni di euro

Una nuova funivia tra la stazione ferroviaria e il parcheggio Porta Catania, per collegare la zona a mare con il centro città tramite un nuovo sistema che limiti la circolazione dei veicoli. È l’idea alla quale lavora l’Amministrazione comunale di Taormina, che già lo scorso gennaio ha dato mandato all’Azienda servizi municipalizzati di procedere alla redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica, corredato da relativo piano economico-finanziario, finalizzato, appunto, allo sviluppo di un sistema trasportistico integrato, anche tramite impianti a fune, per collegare le località Villagonia, Stazione, Ospedale e Porta Catania.

Alla base dell’iniziativa la circostanza che i parcheggi, alla luce dell’enorme afflusso di visitatori che si registra nel periodo estivo, sono ormai insufficienti e ciò comporta periodicamente l’insorgere di code di auto, autobus e mezzi vari, che mettono a repentaglio l’incolumità e la sicurezza pubblica.

