San Piero Patti, strade provinciali abbandonate: ormai è scontro istituzionale

La miccia l’accende il Comune di San Piero Patti che, davanti al silenzio della Città metropolitana, decide per la prima volta di rivolgersi alla Prefettura di Messina, elencando una lunga serie di criticità

La Città metropolitana di Messina si dimostra sorda alle richieste del Comune e i vertici amministrativi di San Piero Patti si rivolgono alla Prefettura. «Un gesto forte e senza precedenti, ma ormai necessario», si legge in una nota diffusa dall’Ente di piazza De Gasperi. La missiva, inviata alla prefetta di Messina dalla sindaca Cinzia Marchello, pone l’accento sulla «grave situazione in cui versano le strade provinciali del territorio, da troppo tempo abbandonate dalla Città metropolitana di Messina».
La lettera indirizzata alla massima autorità governativa del territorio ha per oggetto lo stato di pericolo delle strade provinciali che attraversano San Piero Patti e le aree limitrofe, con particolare riferimento alla 136 San Piero Patti-Raccuia, ridotta ad un’unica corsia a causa della vegetazione selvaggia che invade buona parte della carreggiata. In condizioni ancora peggiori verserebbe la diramazione della 229, in contrada Ramondino, mentre la superstrada Patti-San Piero Patti, anch’essa invasa da vegetazione incolta, sarebbe quasi del tutto priva di segnaletica.
