Rassegna stampa 09-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud - Messina in edicola oggi:
Il femminicidio di Sara Campanella, Argentino: «Quel colpo è fatale e l’ho preso in pieno il punto»
Ponte sullo Stretto, come e dove verranno allestiti i cantieri di Ganzirri e Contesse
Centro commerciale di Zafferia, il Comune di Messina firma il permesso a costruire
IN CITTA'
Messina, è il giorno dello “Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria”
IN PROVINCIA
Taormina, la nuova funivia tra il mare e Porta Catania: ci vogliono 50 milioni di euro
San Piero Patti, strade provinciali abbandonate: ormai è scontro istituzionale
Barcellona, potenziamento della rete idrica: via al progetto per Maloto e Gala
Milazzo: estate “affollata” nei lidi da Ponente a Tono, ma solo nel week end
