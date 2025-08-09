Rassegna stampa 09-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud - Messina in edicola oggi:

Il femminicidio di Sara Campanella, Argentino: «Quel colpo è fatale e l’ho preso in pieno il punto»

Ponte sullo Stretto, come e dove verranno allestiti i cantieri di Ganzirri e Contesse

Centro commerciale di Zafferia, il Comune di Messina firma il permesso a costruire

IN CITTA'

Messina, è il giorno dello “Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria”

IN PROVINCIA

Taormina, la nuova funivia tra il mare e Porta Catania: ci vogliono 50 milioni di euro

San Piero Patti, strade provinciali abbandonate: ormai è scontro istituzionale

Barcellona, potenziamento della rete idrica: via al progetto per Maloto e Gala

Milazzo: estate “affollata” nei lidi da Ponente a Tono, ma solo nel week end