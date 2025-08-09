Ponte sullo Stretto, il fronte del no oggi in corteo a Messina: «Espropri, disagi, caos»

Oltre cinquanta adesioni collettive tra Messina e la Calabria, di associazioni, partiti e movimenti, e una sola motivazione: non arrendersi a ciò che, oggi, sembra procedere senza ostacoli. Il corteo “No Ponte” di oggi a Messina non sarà un corteo come gli altri: sarà il primo, nella storia, a svolgersi dopo l’approvazione di un progetto definitivo e, peraltro, a soli tre giorni di distanza. Il percorso prevede un concentramento iniziale, alle 18, a piazza Cairoli e si concluderà a piazza Duomo. «Il Governo ha venduto slogan per anni, ma sono state frasi spot e annunci il cui costo è tutto sulle spalle dei cittadini», attacca Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito Democratico messinese, che ha aderito al corteo. «Il progetto definitivo non dà risposte. Scarica tutto sulla fase esecutiva, dove regnano incertezze progettuali e costi occulti. Le penali sono già scritte. I piloni no. Il rischio è pagare miliardi per non vedere nulla.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale