Ponte sullo Stretto, come e dove verranno allestiti i cantieri di Ganzirri e Contesse

Tra le opere cosiddette “anticipate”, cioè quelle che, dopo il sì del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto (sempre subordinato all’ok della Corte dei Conti), potranno essere avviate prima della stesura del progetto esecutivo (da qui l’aggettivo “anticipate”), c’è anche l’allestimento dei principali cantieri operativi e campi base e alla realizzazione delle relative piste di cantiere, per evitare interferenze col traffico. Non si tratta di interventi banali, anzi, per alcuni di essi sarà necessario, per la Stretto di Messina e il contraente generale Eurolink, accelerare sin dal prossimo auttunno con il passaggio chiave degli espropri.

Allestire i cantieri significa recintare, preparare le aree, realizzare gli allacci idrici ed elettrici, la pavimentazione di cantiere, installare le aree industriali laddove previste e, se necessario, eseguire le prime demolizioni. Come spiegato anche dai tecnici della “Stretto” in commissione Ponte, al Comune, sono due i punti di partenza già stabiliti: il cantiere logistico di Ganzirri, e quindi il campo base, quello di Contesse. Tra le opere anticipate rientreranno anche le piste di cantiere sempre di Torre Faro-Ganzirri e di San Filippo-Contesse, e i primi allestimenti dei cantieri operativi di Papardo, Annunziata (dove il campo base è previsto in prossimità della cittadella universitaria) e Magnolia (sotto Curcuraci).

