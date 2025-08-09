Milazzo: estate "affollata" nei lidi da Ponente a Tono, ma solo nel week end

Stagione balneare dal sapore incerto quella in corso a Milazzo. La presenza di avventori infatti non lascia il segno e crea una situazione instabile data anche dalle condizioni meteo spesso non favorevoli e dall’ombra del bando regionale sulle concessione demaniali nel 2027, che rappresenta motivo di perplessità per i gestori.

La stagione estiva dei lidi dal Litorale di Ponente fino al Tono è altalenante, caratterizzata da week-end di pienone, dove trovare un ombrellone e un lettino non è cosa semplice, a giornate feriali in cui si viaggia a vista con poche presenze quotidiane ed ombrelloni chiusi. E questa mancanza di costanza va poi ad incidere sul bilancio di un’intera stagione, dal punto di vista economico.

Si può dire che a Milazzo non si è ancora sviluppata saldamente l’idea di andare in spiaggia senza portarsi anche l’ombrellone ed è più forte la presenza di bagnanti sulla spiaggia libera come sottolinea Marcello Amato, gestore del lido Stone Beach al Tono: «Non vedo un grande movimento rispetto agli altri anni, sicuramente ravvisiamo un calo di presenze anche se personalmente trovo una maggiore presenza di turisti rispetto alla gente del posto che invece è presente di più nel fine settimana».

