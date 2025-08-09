Messina, è il giorno dello “Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria”

Allestito a piazza Municipio il mercato medievale, dedicato soprattutto ai più piccoli e tra gli eventi correlati dello “Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria”, in programma oggi pomeriggio dalle 17,15. Fabbri, arcieri, cartomanti e antichi mestieri animeranno la scena fino al trionfale ingresso in piazza del figlio di Carlo V.

Un momento fortemente voluto dall’assessore alla Cultura Enzo Caruso e dall’intera Amministrazione comunale di concerto con tutte le associazioni che lavorano alla manifestazione, arricchito anche dalla presenza della mascotte Don Giovannino e Ali Pascino, stampate sulle magliette da destinare ai bambini che affolleranno il mercato: «Una novità – dice Carmelo De Leo, coordinatore del corteo di terra dello “Spettacolare sbarco” – che ricrea la Messina del 1571, quando le truppe della Santa Lega arrivarono per prepararsi alla volta della battaglia di Lepanto. Nasce da qui l’idea di rappresentare un villaggio storico che rappresentasse gli antichi mestieri e tante altre proposte capaci di dare l’idea della Messina del tempo».

Una chicca in più che arricchisce una manifestazione entrata ormai a pieno titolo nell’agosto messinese e che oggi vivrà il proprio clou con la sfilata che dalla Batteria Masotto arriverà a Piazza Municipio.

