Il suicidio di Stefano Argentino in carcere a Messina: ci sono sette indagati

L'ipotesi di reato, contestata allo stato dalla Procura, è una fattispecie di reato omissivo doloso che ha provocato la morte del giovane

Ci sono sette indagati per la morte in carcere di Stefano Argentino, il femminicida di Sara Campanella che si è impiccato nel bagno della sua cella nella casa circondariale di Gazzi a Messina. L'ipotesi di reato, contestata allo stato dalla Procura, è una fattispecie di reato omissivo doloso che ha provocato la morte del giovane.

Gli indagati dalla Procura di Messina per la morte di Stefano Argentino sono la direttrice e la vice direttrice del carcere messinese di Gazzi, l’addetto ai servizi trattamentali dell’istituto di pena, l’equipe di psichiatra e psicologi che hanno avuto in cura Argentino. Il fascicolo sulla vicenda è gestito dalla pm Annamaria Arena.

Cultrea, il legale della famiglia di Argentino: "Sette indagati è già presagio di plurime responsabilità"

"Sette indagati è già presagio di plurime responsabilità, probabilmente fra loro correlate. Al momento - dichiara l’avvocato Giuseppe Cultrera, che assiste la famiglia di Argentino - è troppo presto e si possono fare soltanto supposizioni, auspico soltanto che, almeno stavolta, le indagini siano approfondite e possano portare a risultati concreti. Stefano avrebbe dovuto essere rinchiuso in una Rems o in un Istituto a custodia attenuata: il suo stato mentale - venuto a galla anche dalle indagini degli inquirenti - non era compatibile con la custodia in carcere".

