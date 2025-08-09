Il suicidio di Stefano Argentino in carcere a Messina: ci sono sette indagati

Ci sono sette indagati per la morte in carcere di Stefano Argentino, il femminicida di Sara Campanella che si è impiccato nel bagno della sua cella nella casa circondariale di Gazzi a Messina. L'ipotesi di reato, contestata allo stato dalla Procura, è una fattispecie di reato omissivo doloso che ha provocato la morte del giovane.

Gli indagati dalla Procura di Messina per la morte di Stefano Argentino sono la direttrice e la vice direttrice del carcere messinese di Gazzi, l’addetto ai servizi trattamentali dell’istituto di pena, l’equipe di psichiatra e psicologi che hanno avuto in cura Argentino. Il fascicolo sulla vicenda è gestito dalla pm Annamaria Arena.

Cultrea, il legale della famiglia di Argentino: "Sette indagati è già presagio di plurime responsabilità"

"Sette indagati è già presagio di plurime responsabilità, probabilmente fra loro correlate. Al momento - dichiara l’avvocato Giuseppe Cultrera, che assiste la famiglia di Argentino - è troppo presto e si possono fare soltanto supposizioni, auspico soltanto che, almeno stavolta, le indagini siano approfondite e possano portare a risultati concreti. Stefano avrebbe dovuto essere rinchiuso in una Rems o in un Istituto a custodia attenuata: il suo stato mentale - venuto a galla anche dalle indagini degli inquirenti - non era compatibile con la custodia in carcere".