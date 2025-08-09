Il femminicidio di Sara Campanella, Argentino: «Quel colpo è fatale e l’ho preso in pieno il punto»

“È morta hanno mandato le condoglianze... Te l’avevo detto... Quel colpo è fatale e l’ho preso in pieno il punto”. Sono le sette e 38 minuti di sera del 31 marzo scorso. La vita di Sara Campanella è stata distrutta un pomeriggio a fine lezione, all’uscita dal Policlinico. Si era salutata con le amiche, sarebbe tornata a casa, avrebbe mangiato qualcosa. Stefano Argentino, poi suicida in carcere, l’assassino, è in fuga. Ma la sequenza di chiamate, anatomia telefonica di un delitto, è cominciata molto prima. Viene messa in ordine cronologico sempre dai carabinieri. La prima viene effettuata alle 17:17:37. E mentre corre verso l’appuntamento con i genitori che arrivano a Messina in auto, una Panda bianca, le telefonate con la madre e la consultazione dei siti web di notizie per capire cosa sta succedendo mentre scappa, sono la sua ossessione. Frenetiche telefonate. La fuga, attimo per attimo, è stata ricostruita dai carabinieri estrapolando dalle telecamere di sorveglianza di una vasta area praticamente tutto quello che lo riguarda.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale