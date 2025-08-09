Centro commerciale di Zafferia, il Comune di Messina firma il permesso a costruire

L’iter per la realizzazione del centro commerciale di Zafferia segna un passaggio fondamentale. Il Comune, attraverso il dipartimento servizi territoriali e urbanistici, ha rilasciato alla ditta C.C.R Centri Commerciali Retail S.r.l. il permesso di costruire inerente il “progetto in variante” rispetto al piano del 15 luglio 2021.

L’atto, a firma del dirigente l’ingegnere Giuseppe Messina, porta la data di mercoledì scorso e da il via libera alla ditta rispetto ad un passaggio atteso da anni, ormai, quello del progetto di variante chiesto per la valutazione d'impatto ambientale per la quale occorreva l’ok da parte della Regione.

Nell’ordinanza con il rilascio del permesso sono sottolineati una serie di passaggi (leggasi prescrizioni e condizioni) che la ditta dovrà osservare.

L’inizio dei lavori, intanto, è subordinato al deposito del progetto esecutivo del raccordo autostradale così come stabilito dal protocollo d’intesa del 17 settembre 2020 e poi l’apertura al pubblico del Centro Commerciale deve seguire l’apertura al traffico del raccordo autostradale.

