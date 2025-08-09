Barcellona, potenziamento della rete idrica: via al progetto per Maloto e Gala

Via libera ieri da parte della Giunta Calabrò all’approvazione del progetto esecutivo finalizzato all’attivazione di un nuovo pozzo, molto prezioso per l’approvvigionamento idrico delle frazioni collinari e per l’intero sistema cittadino. Si tratta del pozzo “Nuovo Praga”, che sarà realizzato grazie a un primo stralcio funzionale di un progetto ben più ampio e organico redatto dall’ingegnera Iolanda Maria Rita Mandanici, funzionaria del settore tecnico. In particolare, nella contrada Maloto, nelle vicinanze di un precedente pozzo comunale danneggiato da una frana, al costo di poco più di 200mila euro, ne verrà scavato ed attivato un altro che si stima di per sé di una portata media di circa 1.000 litri al minuto. Per di più, tramite tramite il raccordo con la sorgente Silipigni, la portata dovrebbe arrivare a 1250 litri. Grazie a tale nuova quantità d’acqua immessa nella rete “a caduta”, si realizzeranno due obiettivi: da un lato una maggiore fornitura per le frazioni di Maloto, Gala e Cannistrà e dall’altra un utilizzo meno gravoso del pozzo ubicato più a valle, in prossimità della frazione Due Mulini. Non sfugge a nessuno, infatti, che potenziamento e razionalizzazione della rete idrica sono sinonimi e che in una città come Barcellona, che riceve buona parte dell’acqua per caduta da colline, proprie come di altri comuni, avere più pozzi e tubazioni efficienti comporta anche un ottimo risparmio energetico e finanziario.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale