Una sola navetta per il Gran Camposanto: tanta attesa e pochi posti per le visite dei messinesi ai propri defunti

Dalla fine di giugno è in affanno il servizio di trasporto interno del Gran Camposanto. Il guasto di entrambe le navette e la sostituzione con un solo mezzo ha reso unico e non più doppio il percorso che accompagna centinaia di persone al giorno nei vari punti del cimitero.

Questo ha allungato ad almeno 20 minuti i tempi di attesa, ma soprattutto ha ridotto i posti a disposizione. Specie nelle ore più calde e per i soggetti più fragili il disagio è facilmente intuibile.

Peraltro sono giorni in cui il Gran Camposanto è meta della visite di tanti messinesi che sono in vacanza in città. I cittadini si domandano come mai durante il periodo della celebrazione dei defunti possa essere possibile avere più navette, compresi i comodi scuolabus, mentre adesso non se ne possa trovare una per evitare le lunghe attese.