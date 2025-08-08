Furnari, un defibrillatore semiautomatico posizionato nei pressi dell'area ludica e dei due lidi balneari a Tonnarella

Operativo da oggi sul lungomare “Salvatore Quasimodo” di Tonnarella un defibrillatore semiautomatico, posizionato nei pressi dell'area ludica e dei due lidi balneari della frazione marinara ai cui responsabili sono state consegnate copia delle chiavi dell’armadietto..

L’intervento rientra tra le opere di potenziamento dei servizi per residenti e turisti che in estate affollano il borgo. Oltre alla preziosa apparecchiatura salvavita, il polmone verde furnarese sarà interessato dalla manutenzione del verde, verranno anche ampliate le dotazioni ludiche e sportive, installate nuove fontanelle, cestini per la raccolta differenziata e dog toilette.