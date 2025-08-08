S. Teresa di Riva, torrente Agrò: dopo lo stop riassegnato il finanziamento

Si sblocca ufficialmente l’iter per gli interventi di sistemazione idrogeologica del torrente Agrò, a S. Teresa di Riva, finanziati nel 2019 dalla Regione siciliana con 3.417.000 euro di fondi europei.

L’appalto integrato per progettazione e realizzazione delle opere è stato assegnato nel marzo 2022 al “Consorzio Stabile InfraTech” di Sant’Agata di Militello per 1.602.613 euro e, ad ottobre dello stesso anno, è stato siglato il contratto d’appalto dei lavori con il Comune, ma il cantiere non è stato mai aperto.

A bloccare l’avvio delle opere la mancata disponibilità delle somme a valere sulla misura 5.1.1.A del Po Fesr, poiché dovevano essere spese entro il 31 dicembre 2023: nei mesi scorsi, però, la Regione le ha recuperate nella Sezione speciale 2 del Piano di sviluppo e coesione 2014-2020 e adesso il Dipartimento regionale dell’Ambiente ha firmato l’atto che formalizza l’assegnazione del finanziamento a valere sul Psc ed ha concesso un contributo di 2.900.000 euro, fabbisogno indicato dal Comune per realizzare l’intervento.

