S. Teresa di Riva, torrente Agrò: dopo lo stop riassegnato il finanziamento

Era il 2019 quando la Regione stanziò per l’opera quasi 3,5 milioni di euro. Oggi, dopo sei anni, è stato necessario un nuovo incontro con l’impresa per i necessari aggiornamenti

Si sblocca ufficialmente l’iter per gli interventi di sistemazione idrogeologica del torrente Agrò, a S. Teresa di Riva, finanziati nel 2019 dalla Regione siciliana con 3.417.000 euro di fondi europei.
L’appalto  integrato per progettazione e realizzazione delle opere è stato assegnato nel marzo 2022 al “Consorzio Stabile InfraTech” di Sant’Agata di Militello per 1.602.613 euro  e, ad ottobre dello stesso anno, è stato siglato il contratto d’appalto dei lavori con il Comune, ma il cantiere non è stato mai aperto.
A bloccare l’avvio delle opere la mancata disponibilità delle somme a valere sulla misura 5.1.1.A del Po Fesr, poiché dovevano essere spese entro il 31 dicembre 2023: nei mesi scorsi, però, la Regione le ha recuperate nella Sezione speciale 2 del Piano di sviluppo e coesione 2014-2020 e adesso il Dipartimento regionale dell’Ambiente ha firmato l’atto che formalizza l’assegnazione del finanziamento a valere sul Psc ed ha concesso un contributo di 2.900.000 euro, fabbisogno indicato dal Comune per realizzare l’intervento.
