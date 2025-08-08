S. Agata di Militello, ospedale al collasso. Subito il rilancio individuando chi ha remato contro

Riproporre con forza il rilancio dell’ospedale di Sant’Agata Militello, chiamando allo stesso tempo alle proprie responsabilità, anche sul fronte giudiziario, chi ha contribuito nel tempo a privare dei servizi minimi di assistenza sanitaria un territorio con 100.000 abitanti.

S’inquadra in quest’ottica l’atto stragiudiziale presentato dall’assemblea permanente per l’ospedale di Sant’Agata Militello e dai consiglieri di minoranza nell’àmbito del confronto sulla nuova rete ospedaliera. «Un atto di denuncia forte con cui chiediamo giustizia agli organi competenti – spiega il consigliere Paolo Starvaggi – ma anche una proposta di rilancio e rafforzamento dell’ospedale supportata da numeri e soluzioni concrete, su cui vogliamo capire se, dall’assessore alla salute al direttore dell’Asp sino alla commissione sanità, saranno in grado di fare la loro parte».

