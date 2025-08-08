Riaperto dopo 5 anni il cavalcavia di Spadafora sull'autostrada Messina-Palermo

Dopo un'attesa durata cinque anni, oggi è stata finalmente ripristinata la viabilità (collegamento con Spadafora-San Martino zona artigianale) con la riapertura del cavalcavia numero 3 sull'autostrada A20 Messina-Palermo, ricostruito ex novo dopo le operazioni di svaro effettuate a novembre del 2020. "Si tratta di un'opera fondamentale, frutto della tenacia dell'amministrazione comunale e della proficua collaborazione con il Consorzio autostrade siciliane, che pone fine a un lungo periodo di disagi per la comunità - dichiara il sindaco Lillo Pistone -. Viva Spadafora e le sue frazioni". Era il novembre del 2020 quando, per motivi di sicurezza, si rese necessaria la demolizione del vecchio impalcato. Da allora, i residenti e le attività commerciali della frazione di San Martino hanno dovuto affrontare notevoli difficoltà, costretti a percorsi alternativi più lunghi e tortuosi.

La riapertura del viadotto, interamente ricostruito, non è solo un intervento infrastrutturale, ma un vero e proprio ritorno alla normalità che ricuce il territorio. All'inaugurazione di oggi presenti i vertici del Cas e rappresentanti della Regione. Presenti il presidente del Cas Filippo Nasca, il direttore generale del Cas Calogero Franco Fazio, l'assessore regionale Alessandro Aricò, gli ingegneri e i responsabili delle imprese.