Rassegna stampa 08-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Ponte sullo Stretto di Messina, da settembre le “opere anticipate”. I primi veri cantieri al via a maggio

Messina, rimossi gli alberi considerati a rischio: ma scoppia la polemica

Messina, via Garibaldi si prepara per la Vara: rimossi i dossi, installate le bandiere

SICILIA

L’Ars mette il sigillo alla manovra. Schifani: «Un clima da guerriglia»

NEL CARCERE DI GAZZI

Il femminicidio di Sara Campanella: le drammatiche foto del «continuo tallonamento». Il piano di Argentino: “La uccido e mi suicidio”

IN PROVINCIA

Capo d’Orlando, mai si era arrivati fino a questo punto: abbandono e sporcizia

S. Agata di Militello, ospedale al collasso. Subito il rilancio individuando chi ha remato contro

S. Teresa di Riva, torrente Agrò: dopo lo stop riassegnato il finanziamento