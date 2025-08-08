Ponte, il plauso di Unindustria: “Sarà collettore di investimenti”

«Il via libera del Cipess al Ponte sullo Stretto è una notizia positiva per l’intero Paese». Così Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria, commenta l’ok al progetto definitivo dell’importante infrastruttura viaria che collegherà Calabria e Sicilia. «Per la nostra regione – dice Ferrara – il Ponte costituisce una prospettiva di sviluppo ad ampio raggio. La Calabria, proprio grazie al Ponte e al porto di Gioia Tauro, sarà centrale nelle politiche che riguardano la logistica nell’area centrale del Mediterraneo: ciò contribuirà in maniera significativa all’attrazione di investimenti importanti in Calabria, uno degli obiettivi che Unindustria persegue e sostiene da tempo perchè strategico per il futuro della regione».

