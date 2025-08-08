Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Ponte, il plauso di Unindustria: “Sarà collettore di investimenti”

Ponte, il plauso di Unindustria: “Sarà collettore di investimenti”

Ferrara: «Col Porto di Gioia Tauro renderà la Calabria centrale nelle politiche nazionali di logistica». Il geologo Tozzi: «Nei Paesi seri le infrastrutture non guidano lo sviluppo, semmai l’accompagnano»

Un rendering del Ponte sullo Stretto."Per me è una grande soddisfazione, vi ringrazio". Con queste parole il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha aperto la riunione al Mit sull'aggiornamento del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Al ministero si è svolto l'incontro istituzionale per presentare la relazione del progettista sull'aggiornamento del progetto definitivo del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.ANSA/US MIT+++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++

«Il via libera del Cipess al Ponte sullo Stretto è una notizia positiva per l’intero Paese». Così Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria, commenta l’ok al progetto definitivo dell’importante infrastruttura viaria che collegherà Calabria e Sicilia. «Per la nostra regione – dice Ferrara – il Ponte costituisce una prospettiva di sviluppo ad ampio raggio. La Calabria, proprio grazie al Ponte e al porto di Gioia Tauro, sarà centrale nelle politiche che riguardano la logistica nell’area centrale del Mediterraneo: ciò contribuirà in maniera significativa all’attrazione di investimenti importanti in Calabria, uno degli obiettivi che Unindustria persegue e sostiene da tempo perchè strategico per il futuro della regione».
