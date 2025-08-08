Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Nave Palinuro in sosta a Messina, si potrà visitare fino a domenica

Nave Palinuro in sosta a Messina, si potrà visitare fino a domenica

Si conclude anche la campagna d’Istruzione degli allievi nocchieri della seconda classe del corso normale marescialli della scuola sottufficiali

di

Nave Palinuro, nave scuola a vela della Marina militare, da ieri in sosta a Messina fino a lunedì 11 agosto. Il veliero è ancora visitabile nel fine settimana: sabato 9 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 20 alle ore 22; domenica 10 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. A Messina si conclude anche la campagna d’Istruzione degli allievi nocchieri della seconda classe del corso normale Marescialli della scuola Sottufficiali di Taranto, che hanno vissuto la loro prima esperienza a bordo di una nave a vela della Marina Militare, consolidando le conoscenze acquisite in aula attraverso un percorso formativo vissuto in mare.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province