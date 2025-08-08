Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Messina, rimossi gli alberi considerati a rischio: ma scoppia la polemica

Messina, rimossi gli alberi considerati a rischio: ma scoppia la polemica

Interrogazione della Lega: «Tagli indiscriminati». Minutoli: «Nessun abbattimento sconsiderato»

Da viale Giostra a via Trieste, dal viale San Martino alla via La Farina. Negli ultimi giorni sono stati diversi gli interventi che le squadre di Messina Servizi hanno effettuato sugli alberi con la rimozione di rami pericolosi in alcuni casi, con il taglio completo della pianta in altri.
Un’operazione che non è passata inosservata a diversi cittadini e che è stata oggetto anche di una nota del capogruppo della Lega Giulia Restuccia. La consigliera parla di «tagli indiscriminati e crollo degli alberi cittadini» e fa riferimento anche agli episodi che sono avvenuti durante la stagione invernale. La Restuccia ha presentato una interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco Federico Basile e all’assessore al Verde, Massimiliano Minutoli.
