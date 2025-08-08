Messina, rapina un supermercato con un coltello: arrestato un 26enne

Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno individuato ed arrestato, in flagranza di reato, un 26enne messinese che poco prima si era reso responsabile di una rapina ai danni di un supermercato del centro cittadino. L’uomo, sorpreso dal titolare a trafugare merce dagli scaffali ed a nasconderla in una borsa, non ha esitato a tirare fuori dalle tasche un coltello a serramanico per tentare di guadagnarsi la fuga a bordo di una bici. Diramate le ricerche, il 26enne è stato subito dopo intercettato e bloccato dagli agenti delle Volanti, ai quali ha fatto resistenza. Anche il coltello utilizzato per la rapina, gettato dal fuggitivo sotto un'auto in sosta, è stato successivamente recuperato e sequestrato dagli agenti della Polizia di Stato. L’immediata perquisizione, inoltre, ha consentito di rinvenire, nella busta che l’uomo aveva con sé, non solo la merce rubata poco prima al supermercato, ma anche altri oggetti, verosimile provento di diversi furti perpetrati nei giorni scorsi, per i quali saranno svolte nuove indagini. L'uomo, una volta arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida da parte del G.I.P. Dovrà rispondere di rapina impropria aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Intanto, a seguito della intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal Questore Annino Gargano per il periodo estivo, prosegue l’incisiva attività delle Volanti che a Messina, negli ultimi 10 giorni, ha portato all’arresto in flagranza di reato di tre soggetti ed alla denuncia a piede libero di altri 10 soggetti. L’intervento dei poliziotti si è reso necessario la settimana scorsa presso l’Ospedale Papardo dove un 69enne messinese, già sottoposto agli arresti domiciliari e ricoverato in quel nosocomio, ha aggredito il personale medico. Da quanto ricostruito nell’immediatezza, l’uomo, non collaborativo, avrebbe lanciato contro un sanitario un telefono cellulare colpendolo al viso e procurandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Gli agenti hanno, pertanto, provveduto all’arresto in flagranza del reato di lesioni personali ai danni di esercente una professione sanitaria.

Altro arresto ha visto impegnate le Volanti in centro città, nei pressi del Viale Europa, dove i poliziotti sono intervenuti a seguito della denuncia di un furto d’auto e contestuale segnalazione alla Sala Operativa. Grazie al segnale GPS, sono stati seguiti - in tempo reale - i movimenti del mezzo rubato, così consentendo agli agenti di individuare l’autovettura e sottoporre a controllo il conducente, un messinese di 37 anni. A seguito della verifica, tuttavia, targhe e libretto di circolazione non corrispondevano al mezzo rubato: il 37enne aveva infatti sostituito le targhe e provveduto a camuffare il danneggiamento apportato al bussolotto di accensione per asportare il mezzo. Vistosi scoperto, il 37enne ha tentato la fuga e, una volta raggiunto, ha aggredito gli agenti per tentare, invano, di sottrarsi all’arresto. L’autovettura rubata è stata immediatamente riconsegnata al proprietario, mentre sono stati rinvenuti e sequestrati a carico dell’arrestato alcuni cacciaviti, una centralina d’auto, un taglierino ed una chiave contraffatta, per i quali è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.