Messina, piazza Fazio rinasce: inaugurato lo “Spazio Pubblico Resiliente”

Si è svolta oggi pomeriggio, venerdì 8 agosto, l’inaugurazione del nuovo volto di Piazza Fazio, frutto degli interventi di rigenerazione urbana realizzati nell’ambito del progetto “Spazio Pubblico Resiliente”, promosso dall’Associazione Puli-AMO Messina in partenariato con il Comune di Messina, la Consulta Giovanile, l’Associazione Ionio e il CESV Messina. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo per le Politiche Giovanili 2022, ha trasformato questo spazio della periferia cittadina in un luogo rigenerato, inclusivo e condiviso, grazie alla posa di arredi artigianali, alla piantumazione del verde e a interventi artistici e partecipativi che hanno coinvolto residenti e volontari.

All’evento hanno preso parte il Sindaco Federico Basile, gli Assessori alle Politiche Giovanili Liana Cannata, all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli e al Decentramento amministrativo Nino Carreri. Presenti tra gli altri, il Consigliere comunale Raimondo Mortelliti, il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto con una delegazione di consiglieri; e rappresentanti delle associazioni partner, oltre i cittadini che hanno contribuito attivamente alla realizzazione del progetto.