Messina, il nuovo volto del viale San Martino: completati i lavori nel tratto piazza Cairoli - via Maddalena

L’area compresa tra Piazza Cairoli e via Maddalena ha un nuovo volto, e la pavimentazione con basole in pietra lavica rappresenta un vero colpo d’occhio. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 agosto, il sindaco Federico Basile, il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio, e la presidente di ATM Carla Grillo hanno ufficialmente suggellato la fine dei lavori di riqualificazione architettonico-urbanistica con una passeggiata simbolica lungo il tratto che collega il cuore del centro cittadino a via Maddalena. Gli interventi eseguiti rientrano nel più ampio progetto di ammodernamento ed efficientamento della linea tranviaria, avviato lo scorso 17 marzo dal terminal Museo. Il restyling del viale San Martino proseguirà nei prossimi mesi con la posa della pietra lavica fino all’incrocio con viale Europa. Dopo Ferragosto, i lavori riprenderanno e interesseranno il tratto fino a via Santa Cecilia, lato mare.



“Oggi restituiamo ai messinesi la prima parte del viale San Martino riqualificato e iniziamo a intravedere il volto che assumerà complessivamente la principale via commerciale della città. Durante i lavori in questo tratto si sono verificati alcuni rallentamenti fisiologici, legati principalmente ai sottoservizi, che hanno comportato uno slittamento della conclusione del cantiere di alcune settimane rispetto al cronoprogramma iniziale. Tuttavia - come ho sempre affermato - i benefici finali saranno di gran lunga superiori agli inevitabili disagi che, in ogni parte del mondo, accompagnano interventi migliorativi di questa portata. A lavori ultimati, il viale San Martino sarà accogliente e attrattivo come non lo è mai stato”, ha dichiarato il Sindaco Basile.