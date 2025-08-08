L'ultimo saluto di Pace del Mela alla piccola Ilaria morta a 11 anni

L'affetto di tutta la comunità di Pace del Mela, durante i funerali della piccola Ilaria Lombardo è arrivato forte. "In quest'ora di dolore ponete la vostra creatura nella mani di Dio" sono state le toccanti parole del parroco Don Antonio Alfieri in una chiesa stracolma di persone in lacrime per una bambina venuta a mancare a soli 11 anni a causa di un soffocamento da rigurgito avvenuto in casa. Molti i bambini del Comprensivo di Pace del Mela presenti. Tutti accanto a mamma Valentina e papà Fabio nell' ora più straziante dell' addio. All'uscita sul sagrato la piccola bara bianca è stata sollevata in cielo accompagnata dall'applauso sentito della folla.