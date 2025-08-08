Inaugurata la casa di comunità spoke a Capo d’Orlando, con otto mesi anticipo rispetto i tempi previsti

La Cdc di Capo d’Orlando rappresenterà quindi il modello organizzativo che rende concreta l’assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento, e sarà in grado di erogare ai cittadini, l’insieme dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria. Progettata secondo il modello spoke garantirà l’erogazione dei seguenti servizi: equipe multiprofessionali (MMG, PLS, specialisti ambulatoriali interni (SAI) e dipendenti, infermieri e altre figure sanitarie e sociosanitarie); presenza medica e infermieristica almeno h12 - 6 giorni su 7 (lunedì-sabato); punto unico di accesso (PUA) sanitario; alcuni servizi ambulatoriali per patologie ad elevata prevalenza (cardiologo, pneumologo, diabetologo, etc…); servizi infermieristici sia in termini di prevenzione collettiva e promozione della salute pubblica, inclusa l’attività dell’infermiere di famiglia o comunità (IFoC), sia di continuità di assistenza sanitaria, per la gestione integrata delle patologie croniche; programmi di screening; collegamento con la Cdc di tipo Hub di riferimento di Sant’Agata; partecipazione della comunità e valorizzazione co-produzione, attraverso le associazioni di cittadini, volontariato.

Inaugurata oggi la casa di comunità di Capo d’Orlando , alla presenza del direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì, del sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì, dei sindacati e di altri rappresentanti istituzionali locali. Si tratta di un’opera strategica pensata per potenziare la rete territoriale di assistenza sanitaria e rispondere ai bisogni delle comunità locali con un modello integrato e multidisciplinare, finanziata con i fondi del Pnrr- missione 6 Salute. L’edificio che ospita la casa di comunità si sviluppa su due livelli, uno a piano terra e l’altro al piano primo con una superficie totale di circa 800 mq. e ospiterà anche la guardia medica con ingresso da via Piave.

Quindi al suo interno opereranno medici di medicina generale, personale infermieristico e operatori dei servizi sociali con l’obiettivo di garantire una presa in carico completa e coordinata della persona. “L’organizzazione degli spazi – spiega Salvatore Trifiletti direttore dell’unità operativa complessa ufficio tecnico - è articolata in aree funzionali distribuite sui due livelli dell’edificio secondo una logica di efficienza, prossimità e integrazione tra le diverse attività. Gli interventi sono stati portati a termine con competenza, puntualità, in anticipo rispetto ai tempi contrattuali di otto mesi, e con una costante attenzione alle esigenze funzionali della struttura, garantendo alti standard qualitativi.

Il risultato è un presidio sanitario moderno e integrato pensato per rispondere in modo efficace e tempestivo ai bisogni della popolazione locale. “Questa casa di comunità – spiega la direzione strategica dell’Asp di Messina composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi - rappresenta un passo concreto verso una sanità più accessibile, inclusiva e vicina alle persone.