Capo d’Orlando, mai si era arrivati fino a questo punto: abbandono e sporcizia

Degrado, abbandono e tanta, troppa, insopportabile incuria. Ovunque. Sono questi gli ingredienti che fanno oggi di Capo d’Orlando un esempio da non seguire, risultato perfetto di come trasformare una cittadina “villaggio turistico” in un luogo dove nulla, in certi settori, sembra funzionare.

“Amate et quodcumque facitis, facite cum amore” affermavano i latini convinti, come erano, che bisogna amare ma soprattutto bisogna fare qualunque cosa mettendoci amore. Quell’amore, assente nella cura di Capo d’Orlando, che balza immediatamente all’occhio passeggiando lungo le strade della cittadina dove non c’è spazio, non c’è strada, non c’è luogo, non c’è marciapiede dove la trascuratezza non regni sovrana dando così l’impressione di un’amministrazione comunale assente, più incline ad affrontare le emergenze che a dimostrare di essere capace di mettere in campo una programmazione strategica che tenga conto del flusso turistico e della gestione annuale e costante del territorio.

Non bisogna andare lontano per capire che sono ormai molte le cose da fare per ridare a Capo d’Orlando quella dignità che, ormai, sembra essere stata persa davvero da tempo. Troppi anni di lassismo, troppi anni di abbandono, troppi anni di anarchia non sono facili da recuperare.

