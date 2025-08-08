Barcellona, Spinesante: la grande occasione offerta dalle sabbie del Longano

I due progetti più importanti per la prevenzione del rischio e gli equilibri ambientali nel territorio comunale di Barcellona potrebbero trovare un anello di congiunzione dagli effetti benefici per la comunità. Una saldatura quasi suggerita dal destino dalla quale, se risulterà possibile, deriveranno anche risparmi di spesa nei rispettivi appalti milionari.

Ma procediamo per ordine. Nelle scorse settimane abbiamo raccontato del “cambiamento di scenario” riscontrato, lungo la costa di Spinesante, dal professore Giuseppe Mallandrino, quale responsabile del progetto esecutivo, per opere da 7,5 milioni, per la protezione costiera della frazione balneare. Il suo studio, in sinergia con la società Criteria di Cagliari, dalla fine del 2022 ha ottenuto – come si ricorderà – questo importante incarico dalla Struttura commissariale regionale contro il dissesto idrogeologico, a seguito delle devastanti mareggiate del 2019-2020. Va sempre ricordato, in proposito, che la semplice ricostruzione materiale della passeggiata a mare di Spinesante, per 850mila euro, sarà effettuata senz’altro in autunno. Per converso, il compito delle grandi opere protettive da 7,5 milioni è, evidentemente, di medio-lungo periodo. Detto più chiaro, deve garantire un futuro migliore a Spinesante. È accaduto, però, dicevamo, che il docente messinese e la società di studi geologici, hanno rilevato come, a Spinesante, negli ultimi anni lo scenario stia lentamente cambiando in senso migliorativo. In concreto, il moto ondoso del mare Tirreno e il gioco dei torrenti che qui vi sfociano (in particolare il Termini) hanno cominciato a restituire sabbia e sedimenti. E questa tendenza, sebbene ancora graduale, fa escludere la necessità di quelle imponenti barriere di scogli che, in base al progetto preliminare posto a base di gara, erano state previste dopo le mareggiate di 5 anni fa. Viceversa, tale “inversione di processo” fa preferire un grande intervento naturalistico, di ricostituzione del cordone dunale a valle della strada litoranea. La novità, pressoché rivoluzionaria in termini di progetto e lavori, ha portato nel giro di pochi giorni a focalizzare una grande occasione che si presenterà a breve, la cui possibilità era già stata ventilata negli anni scorsi.

