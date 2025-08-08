Bambina di 11 anni morta a Pace del Mela, la comunità si stringe attorno alla famiglia di Ilaria Lombardo. Oggi i funerali

Profondo dolore a Pace del Mela. Ilaria Lombardo, una bambina di 11 anni già affetta da una patologia, è morta nel pomeriggio di mercoledì a causa di un soffocamento mentre si trovava in casa. Vani i soccorsi: per la piccola, non c'è stato nulla da fare.

L'amministrazione comunale e la comunità pacese si sono strette attorno alla famiglia. L'ultimo saluto a Ilaria le sarà dato oggi, alle 11, nella chiesa del Santissimo Redentore a Pace del Mela. La ragazzina frequentava la 5 elementare al Don Bosco e a settembre avrebbe cominciato le Medie.

Il pensiero dell'Amministrazione La Malfa su Ilaria:

"Troppo dolore, troppe tragedie. Non è la prima volta che come comunità affrontiamo una perdita dolorosa. Un dolore che diventa sempre più grande.

Pace del Mela piange per la piccola Ilaria. Era ancora una bambina ma è stata un esempio di vita. Una vita che ha illuminato la nostra comunità che, affranta, si stringe intorno alla sua famiglia, abbracciando Fabio e Valentina. Domani, giorno delle esequie, verrà proclamato il lutto cittadino".