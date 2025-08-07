Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Taormina, la minoranza in Consiglio: «La Corte dei conti ha confermato i nostri dubbi su Equità Urbana spa»

I consiglieri di minoranza Luca Manuli e Nunzio Corvaia avevano già espresso in aula le riserve sulla Partecipata e, dopo il sì del Consiglio, si erano rivolti all’organo di controllo

«Quanto avevamo già criticamente evidenziato e denunciato in consiglio comunale aveva un reale fondamento, che ha trovato riscontro nel parere negativo della Corte dei conti».
È quanto affermano i consiglieri di minoranza Luca Manuli e Nunzio Corvaia del gruppo “Rinascimento Taormina”, intervenendo in merito alla deliberazione della Sezione regionale di Controllo che ha espresso parete parzialmente negativo sulla costituzione della nuova società partecipata “Equità Urbana Spa”, creata per la riscossione dei tributi comunali.
I due consiglieri, meno di un mese fa, avevano inviato alla Corte dei conti una segnalazione riguardo la sostenibilità, le criticità e i tanti dubbi di legittimità legati alla costituzione e alla conseguente approvazione da parte del consiglio comunale della società pubblica in regime di in house providing e ritengono adesso che le conclusioni dei magistrati contabili confermino la fondatezza delle loro critiche.
